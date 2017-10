Z obťažovania je podozrivý už aj brat Harveyho Weinsteina

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. októbra (TASR) - Obvineniam zo sexuálneho obťažovania čelí už aj mladší brat Harveyho Weinsteina, Bob Weinstein, ktorý je taktiež americkým filmovým producentom. Obvinenia voči nemu vzniesla producentka seriálov, ktoré vysiela americká televízia Spike. Informovala o tom dnes agentúra AP.Bob Weinstein vraj producentke opakovane dával rôzne návrhy, vrátane pozvánok na večeru, na návštevu jeho domu či hotelovej izby. V utorok to pre časopis Variety povedala Amanda Segelová, bývalá výkonná producentka sci-fi seriálu The Mist (v preklade Hmla), na ktorom sa podieľala aj produkčná spoločnosť Weinstein Co.vyhlásila stanica Spike.Bob Weinstein údajne Segelovú uvedeným spôsobom obťažoval niekoľko mesiacov od júna 2016. Prestal až vtedy, keď Segelovej právnik pohrozil vedeniu Weinstein Co. producentkiným odchodom zo seriálu.Obe strany sa dohodli, že Bob Weinstein počas spolupráce na seriáli obmedzí svoj kontakt so Segelovou.Právnik Boba Weinsteina Bert Fields obvinenia Segelovej striktne poprel. Podľa neho je článok vo Variety "plný jej falošných a zavádzajúcich tvrdení".Harvey Weinstein čelí škandálu, ktorý prepukol po tom, ako o ňom denníky The New York Times a The New Yorker - s odvolaním sa na svedectvá obetí - napísali, že počas uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek. Postupne sa prihlásili so svojimi svedectvami o nevhodnom správaní Harveyho Weinsteina aj mnohé ďalšie herečky.V dôsledku medializovaných podozrení Harveyho Weinsteina zo svojich radov vylúčila Americká Akadémia filmového umenia a vied, ktorá každoročne rozhoduje o udelení Oscarov. Prepustili ho aj z produkčnej spoločnosti The Weinstein Co., ktorej bol spoluzakladateľom. Prišiel i o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémii BAFTA. Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.