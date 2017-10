Z Okamurovej SPD a Pirátov sa stávajú čierne kone volieb v ČR

Na snímke Tomio Okamura. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 6. októbra (TASR) - Presne dva týždne pred parlamentnými voľbami v Českej republike sa zdá, že nádejami hnutia ANO na presvedčivé prvé miesto nič neotrasie. Vyplýva to z dnes zverejneného prieskumu agentúry STEM/MARK pre Mladú frontu DNES, ktorý prisudzuje hnutiu Andreja Babiša 27,7 percenta hlasov. O druhú priečku súperia KSČM s ČSSD, obe však na hlavného favorita strácajú 16 percent.Jeden z posledných prieskumov pred voľbami potvrdil dlhodobý trend, priniesol však aj nové zistenia: v cieľovej rovinke kampane sa voliči čoraz viac prikláňajú k Pirátskej strane a predovšetkým k hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru.Možný vstup Pirátov do Snemovne potvrdila už tretia agentúra za sebou, ašpirujú na sedem percent hlasov. Rýchly rast Okamurovej SPD sa dá považovať za hlavnú správu záveru kampane. V prieskume toto hnutie obsadilo s deviatimi percentami štvrté miesto a porazilo ODS, TOP 09 aj ľudovcov, uvádza iDNES.cz.potvrdzuje šéf prieskumu Pavel Šimoník.hovorí výskumník.Voľby do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, sa budú konať 20.-21. októbra.