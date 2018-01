Z okolia sopky Mayon evakuovali už viac ako 61.000 ľudí

Na archívnej snímke sopka Mayon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 24. januára (TASR) - Filipínske úrady evakuovali už viac ako 61.000 ľudí z okolia sopky Mayon, ktorá chrlí popol do výšky troch až piatich kilometrov. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.Najaktívnejšia filipínska sopka sa prebudila 13. januára. Okrem mohutného stĺpu vulkanického popola sporadicky chrlí aj fontány červenej lávy, a to až do výšky 500-600 metrov nad úrovňou krátera.Okrem evakuácií obyvateľov dedín z okolia vulkánu úrady nariadili aj uzavretie škôl v 17 mestách a obciach v susedných provinciách Albay a Camarines Sur. Zrušených bolo dovedna 56 letov.Počet evakuovaných vzrástol v stredu z približne 40.000 na 61.000 po tom, ako došlo k rozšíreniu zóny ohrozenia z ôsmich na deväť kilometrov v okolí krátera.V dôsledku aktivity Mayonu bolo zvýšené varovanie pred nebezpečnou erupciou na štvrtý z piatich stupňov. V najbližších hodinách alebo dňoch tak môže nastať explozívna erupcia charakterizovaná početnými otrasmi a pyroklastickými prúdmi.Sopka Mayon vysoká 2480 metrov sa nachádza v provincii Albay na severozápade Filipín, približne 340 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Manila. Vulkán sa vďaka svojmu klasickému kužeľovitému tvaru stal vyhľadávanou atrakciou pre horolezcov a turistov.V uplynulých 500 rokoch vybuchol už asi 50-krát, niekedy aj explozívne. Najničivejšia erupcia sa odohrala v roku 1814, keď zahynulo viac ako 1200 ľudí.