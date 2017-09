Z okolia sopky na Bali už evakuovali 14.000 ľudí

Evakuovaní miestni obyvatelia sedia v dočasnom prístrešku na Bali Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Denpasar 23. septembra (TASR) - Viac než 14.000 ľudí doposiaľ preventívne evakuovali v dôsledku zvýšenej aktivity sopky Agung vo východnej časti indonézskeho ostrova Bali. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Indonézske úrady v piatok večer zvýšili stupeň varovania pred sopečnou aktivitou na dovolenkovom ostrove Bali na štvrtú najvyššiu úroveň. To znamená, že hrozba erupcie je bezprostredná.uviedol vládny vulkanológ Gede Suantika. Pre obavy, že by mohlo dôjsť k erupcii, vyhlásili miestne úrady v okruhu šiestich kilometrov od krátera uzavretú zónu.Vulkán Agung (3030 m) je najvyšším vrchom na Bali. V posledných dňoch tam seizmológovia zaznamenali otrasy, dym z krátera a ďalšie náznaky toho, že dochádza k stúpaniu magmy k zemskému povrchu.V okolí sopky Agung, ktorá patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické lokality na Bali, vyhlásili aj zákaz turistiky a kempovania.Dedinčanov z bezprostredného okolia sopky previezli do dočasne zriadených obydlí nákladnými vozidlami. Evakuovať pomáha približne 10.000 príslušníkov armády. "Momentálne sa zameriavame na evakuáciu obyvateľstva, ľuďom prideľujeme základné tovary ako strava, voda a lieky," uviedol predstaviteľ ozbrojených zložiek.V blízkosti sopky žije okolo 80.000 civilistov.Úrady ubezpečili, že ostrov Bali je pre turistov naďalej bezpečný. Miestne medzinárodné letisko v Denpasare funguje naďalej v bežnom režime.Indonézia leží v oblasti tzv. Ohnivého kruhu v Tichom oceáne, v ktorom sa vyskytuje približne 90 percent všetkých zemetrasení na Zemi. Na indonézskych ostrovoch sa nachádza viac ako 130 činných sopiek.