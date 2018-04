Z panamerického summitu sa po Trumpovi sťahuje čoraz viac prezidentov

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 13. apríla (TASR) - Čoraz viac lídrov latinskoamerických krajín nasleduje rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a na summit Amerík v peruánskej Lime vysiela namiesto seba len svojich zástupcov.Summit, ktorý sa začína v piatok, tak okrem Trumpa neabsolvujú prinajmenšom štyria ďalší prezidenti, informovala agentúra AP. Dodala, že svoju účasť doposiaľ nepotvrdili ani viacerí ďalší lídri, napríklad kubánsky prezident Raúl Castro.Ekvádorský prezident Lenín Moreno ukončil ešte pred summitom svoju návštevu Peru a vrátil sa do vlasti. Stalo sa tak po tom, ako na verejnosť prenikli zatiaľ nepotvrdené správy o smrti dvoch novinárov unesených koncom marca na ekvádorských hraniciach s Kolumbiou.Lídri Salvadoru, Guatemaly a Paraguaja zase v uplynulých dňoch oznámili, že na summit vyšlú svojich zástupcov, nakoľko oni sa chcú venovať domácim otázkam.Zmenšujúci sa zoznam prezidentov, ktorí sa na summite zúčastnia, by podľa viacerých pozorovateľov mohol naznačovať, že stretnutiu pripisujú nižšiu prioritu.Samotný Trump cestu na summit zrušil, aby podľa slov hovorkyne Bieleho domu zostal v USA aAgentúra AP v piatok uviedla, že kancelárii amerického viceprezidenta Mikea Pencea, ktorého namiesto seba Trump vyslal na summit, sa už podarilo prvé faux pas. Novinárov totiž pôvodne informovala o tom, že Pence sa v piatok zúčastní na bankete organizovanom peruánskym prezidentom Pedrom Pablom Kuczynskim. Ten však v marci odstúpil zo svojej funkcie pre podozrenia z korupcie a v prezidentskom úrade ho nahradil Martín Vizcarra.Penceova kancelária neskôr chybu napravila. AP však v tejto súvislosti pripomenula, že nešlo o prvý prípad podobného prešľapu, ktorého sa americkí lídri dopustili v súvislosti s latinskoamerickými krajinami.Agentúra spomenula známy prešľap niekdajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý v spoločnosti brazílskeho prezidenta pozdvihol svoj pohár, aby pripil na počesť bolívijského ľudu. Hneď ako si omyl uvedomil, ospravedlnil sa, s tým, že práve do Bolívie pôjde na ďalšiu cestu, podľa AP sa však v skutočnosti chystal navštíviť Kolumbiu.