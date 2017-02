Z piatka na sobotu bude možné sledovať polotieňové zatmenie mesiaca

Ilustračná snímka Foto: TASR Ilustračná snímka Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Slováci budú môcť v noci z piatka (10. 2) na sobotu (11. 2.) pozorovať vzácny prírodný úkaz – polotieňové zatmenie Mesiaca, ktoré sa takmer dotkne tieňa Zeme. „ Uvidíme ho v celom priebehu, v maximálnej fáze o 01.44 bude Mesiac nad juhozápadným obzorom," informoval TASR Slovenský zväz astronómov (SZA).Začiatok polotieňového zatmenia nastane podľa astronómov o 23.32 h, no táto fáza pozorovateľná ešte nie je. "Je potrebné si počkať, pokiaľ Mesiac nevstúpi do polotieňa aspoň polovicou svojho priemeru. Šedé stmavnutie mesačného disku tak bude viditeľné asi polhodinu pred a po maxime zatmenia," vysvetľuje SZA. Maximálnu fázu zatmenia očakáva o 01.44 h a koniec polotieňového zatmenia o 03.55 h.V maxime zatmenia sa Mesiac takmer celý ponorí do zemského polotieňa a jeho severný (horný) okraj bude tesne pri plnom tieni Zeme. "Uvidíme ho, akoby bol zhora tmavší, „začadený“. Podľa momentálneho stavu zemskej atmosféry je dokonca možné, že tieň bude o niečo väčší a nastane aj mimoriadne malé zatmenie čiastočné," priblížili astronómovia.Najbližšie čiastočné zatmenie Mesiaca bude 7. augusta 2017 a úplné 27. júla 2018.