Z porušovania emisných noriem v USA obvinili už aj Fiat Chrysler

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. januára (TASR) - Americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) obvinila automobilku Fiat Chrysler Automobiles (FCA) z porušovania emisných noriem v USA. FCA sa tak stáva po Volkswagene druhou automobilkou, ktorá musí v Spojených štátoch riešiť emisný problém. Cena akcií firmy v reakcii na obvinenia EPA prudko klesla.Podľa EPA Fiat Chrysler používal softvér, ktorý umožňuje počas bežnej prevádzky produkovať vyššie emisie oxidov dusíka. Problém sa týka približne 104.000 športovo-úžitkových vozidiel a pickupov predávaných v USA od roku 2014. FCA však obvinenia odmietla. Ako uviedla, americké zákony v žiadnom prípade neporušuje a je pripravená v plnej miere spolupracovať s novou administratívou na vyriešení celej záležitosti. Na obvinenia EPA zareagovali trhy a cena akcií automobilky klesla na záver obchodovania na milánskej burze o 16 %.Oznámenie EPA prišlo len deň po tom, ako Washington potvrdil, že nemecká automobilka Volkswagen sa dohodla na urovnaní svojej emisnej kauzy, v rámci ktorej firma priznala vinu a zaplatí pokutu 4,3 miliardy USD (4,03 miliardy eur). To je najvyššia pokuta, akú kedy niektorá automobilka v Spojených štátoch dostala.Práve kauza Volkswagenu, ktorá vypukla v septembri 2015, viedla EPA k preverovaniu aj ďalších výrobcov dieselových áut. Čo sa týka problému FCA, ak by sa potvrdilo, že automobilka porušila emisné normy v USA, hrozila by jej pokuta až okolo 44.000 USD na vozidlo. To by predstavovalo celkovú pokutu približne 4,6 miliardy USD.