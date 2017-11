Z pôvodných 92 kandidátov na predsedov krajov zostalo 78

Ilustračné foto Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 3. novembra (TASR) - Z pôvodných 92 kandidátov na predsedov ôsmich samosprávnych krajov sa o tento post uchádza napokon 78. Štrnásti uchádzači z boja o šéfov krajov vypadli po tom, čo sa sami vzdali, boli odvolaní alebo vzali späť svoju kandidatúru. TASR to potvrdila zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová.Najviac kandidátov (šesť) odišlo z boja v Banskobystrickom kraji, kde z pôvodných 17 uchádzačov zostalo 11. Po 11 kandidátov má po odchodoch aj Košický a Prešovský kraj. V Košickom bolo pôvodne 15 uchádzačov, v Prešovskom 12. Po jednom kandidátovi stratili aj Bratislavský, Trnavský a Žilinský kraj. V Bratislavskom je tak z pôvodných 18 kandidátov 17, v Trnavskom zo šiestich zostalo päť a v Žilinskom z deviatich kandiduje osem. V Trenčianskom (sedem) a Nitrianskom kraji (osem) sa počet kandidátov na predsedu nezmenil.Počty kandidátov sa mohli meniť najneskôr do 48 hodín pred začatím volieb. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 4. novembra o 7.00 h. Keďže už sú vytlačené hlasovacie lístky, nie je možné zmazať mená kandidátov, ktorí z boja vypadli. Volič sa dozvie o tom, ktorý kandidát sa vzdal, alebo bol odvolaný, vo volebnej miestnosti.upozornila Chmelová.Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budú ľudia na Slovensku voliť piatykrát. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. novembra po tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.