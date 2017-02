Z protischránkového zákona dostanú výnimky NBS a ARDAL

Národná banka Slovenska Foto: TASR/Pavol Funtál Foto: TASR/Pavol Funtál

Bratislava 8. februára (TASR) – Podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora sa upravia. Výnimku dostane Národná banka Slovenska (NBS) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL),a to pre výkon ich pôsobnosti. Postará sa o to rýchla novela zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorú dnes schválila vláda.Návrh na zmenu nového protischránkového zákona prichádza iba týždeň potom, čo vstúpil do účinnosti. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vysvetlila, že snahou je nesťažiť podmienky Slovenska pri požičiavaní si na zahraničných trhoch. Iniciatíva vyšla z ministerstva financií.ozrejmila Žitňanská.opísala situáciu.Ministerka pripomenula, že cieľom protischránkového zákona ani nebolo pokryť nakupovanie dlhopisov na zahraničných trhoch. Výnimku rezort pripravil po dohode s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) v záujme právnej istoty. Žitňanská uprednostnila skrátené legislatívne konanie pred nepriamou novelou. Existuje naň dôvod, nakoľko podľa ministerky emisia štátnych dlhopisov má byť už v marci tohto roku.Výnimky z povinnej registrácie v registri partnerov verejného sektora by sa mali týkať aj burzových obchodov.odôvodnilo ministerstvo v predkladacej správe.Návrh tiež vyníma prostredníctvom doplnenia negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora iné štáty a ich orgány a tiež medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány. Ako totiž ministerstvo vysvetlilo, cieľom zákonodarcu nebolo ustanovovať povinnosti pre tieto subjekty, ale naopak smeroval len k úprave tých vzťahov, ktoré vznikajú v rámci verejného sektora v územnej pôsobnosti SR.Od začiatku februára vstúpil do účinnosti nový protischránkový zákon, ktorý zaviedol register partnerov verejného sektora. Do neho sa musí zapísať každá firma, ktorá sa uchádza o verejné zdroje v istom finančnom limite. Firmy musia zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Registrovým súdom s pôsobnosťou pre celé Slovensko je pre tieto účely Okresný súd v Žiline.Výhodou má byť, že každý si môže jednoducho skontrolovať, s kým štát robí biznis a kto skutočne z tohto biznisu profituje. Úprava sa týka všetkých foriem nakladania s verejnými peniazmi, teda okrem verejného obstarávania aj predaja majetku, prijímania peňazí z eurofondov, uplatňovania pohľadávok voči štátu, používania peňazí zo zdravotného poistenia.