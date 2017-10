Z Rakky evakuujú civilistov a domácich príslušníkov Islamského štátu

Sýrske opozičné sily v provincii Rakka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 14. októbra (TASR) - Spojenými štátmi vedená koalícia bojujúca proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii dnes oznámila dosiahnutie dohody o evakuácii civilistov a miestnych militantov IS z Rakky na severovýchode krajiny. Na cudzincov bojujúcich v radoch IS sa táto dohoda, sprostredkovaná občianskou radou Rakky a radou starších, nevzťahuje, informovala agentúra AP.Dosiahnutie dohody dnes pre agentúru DPA potvrdil Umar Allúš z občianskej rady Rakky, ktorý však nedokázal uviesť, koľkých ľudí sa evakuácia bude týkať.Vo vyhlásení koalície vedenej USA sa uvádza, že spojenci sa na vyjednávaní o dohode nezúčastňovali. Koalícia však od nej očakáva, že pomôže "zachrániť ľudské životy" a umožní Američanmi podporovaným Sýrskym demokratickým silám (SDF) a koaličným jednotkám zamerať sa na porážku IS v Rakke s menším rizikom pre civilistov. Jednotkám SDF dohoda umožní podrobiť prehliadke a prehľadať všetkých, ktorí oblasť budú opúšťať.Dohoda o evakuácii civilistov a miestnych bojovníkov IS bola dosiahnutá ešte vo štvrtok. Koalícia uviedla, že prvý konvoj vozidiel má opustiť Rakku ešte dnes.Bitka o Rakku, ktorá bola v minulosti baštou IS v Sýrii, sa začala v júni ťažkými pouličnými bojmi za súčasného intenzívneho leteckého bombardovania a delostreľby jednotiek Spojenými štátmi vedenej koalície. V meste sú stále tisíce civilistov, ako aj 600 alebo 700 členov IS.