Z rehole vylúčili pedofilného kapucína, skončil aj ako duchovný

Vatikán 25. júna (TASR) - Vatikán vylúčil z rehole kapucínov a zbavil postavenia duchovného 77-ročného mnícha Joela Allaza, ktorý sa dopustil zneužitia desiatok detí.V rokoch 1968-72 bol medzi nimi aj Švajčiar Daniel Pittet, ktorý mal vtedy deväť až 12 rokov. Tento poškodený zneužívanie ohlásil až začiatkom 21. storočia.Páchateľa, ktorý sa k činu priznal, cirkev nechce poslať na ulicu, a preto mu umožní zostať v jednom z jeho domov.Kapucíni reagovali podľa internetového portálu kath.ch s prekvapením na tvrdosť postupu voči členovi svojej rehole. Uznali však, že jeho prepustenie z radov kléru je pochopiteľné.Allaz stál už v súvislosti so zneužívaním tri razy pred súdom.Prvú žalobu vzniesli voči nemu v roku 1995, avšak napokon od nej upustili kvôli premlčaniu. Ďalšie predbežné vyšetrovanie jeho trestnej činnosti sa začalo v roku 2008, keď sa podarilo identifikovať 22 jeho obetí, avšak aj tieto kauzy boli už premlčané… Napokon duchovný dostal v roku 2012 za ďalšie dva prípady zneužívania vo francúzskom Grenobli dva roky väzenia podmienečne.Vo februári vyvolala vo Švajčiarsku i Francúzsku rozruch kniha Daniela Pitteta s názvom Otče, odpúšťam vám s podtitulom Prežiť zničené detstvo, v ktorej priblížil čitateľom, ako ho Joel Allaz ako miništranta roky sexuálne zneužíval.Predslov k tejto publikácii napísal pápež František, ktorý sa autorovi poďakoval za jeho svedectvo, lebo ním pomáha "vniesť svetlo do strašnej tmy v živote cirkvi" a otvára cestu k spravodlivej náprave a milosti zmierenia. Zároveň dodal, že takáto otvorenosť pomáha aj pedofilom "uvedomiť si hrozné dôsledky svojich činov, (...) ktoré sú v protiklade s tým, čo náš učí Ježiš".Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa v predslove opäť vyslovil za prísne potrestanie kňazov, ktorí "zradia svoju misiu", ale aj cirkevných hodnostárov, biskupov či kardinálov, ktorí by ich chceli kryť.Samotný Pittet, ako vyplýva z názvu knihy, páchateľovi odpustil. V knihe o tom napísal, že "veľa ľudí nedokáže pochopiť, že k nemu necítim nenávisť. Odpustil som mu a svoj život som postavil na tomto odpustení".