Zürich povolil islamistickej skupine distribúciu Koránu v meste

Na ilustračnej snímke korán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 27. júna (TASR) - Radikálna islamistická skupina Skutočné náboženstvo bude môcť v uliciach najväčšieho švajčiarskeho mesta Zürich rozdávať Korán. Oznámili to dnes miestni činitelia, ktorých cituje agentúra DPA.Rozhodnutie je v kontraste s politikou susedného Nemecka, kde túto salafistickú skupinu zakázali vlani v novembri. Podľa zürišských bezpečnostných úradov neexistujú žiadne konkrétne dôkazy o tom, že skupina Skutočné náboženstvo a jej snaha o distribúciu Koránu predstavuje nebezpečenstvo.uviedli zmienené zdroje pre miestny verejnoprávny rozhlas SRF.Nemecké úrady však dospeli k záveru, že skupina Skutočné náboženstvo zradikalizovala 140 ľudí, ktorí následne odišli bojovať do Sýrie a Iraku. Liberálny postoj Zürichu je takisto v rozpore s odporúčaním regionálnej vlády kantónu Zürich, do ktorého spadá i rovnomenné mesto.Bezpečnostný šéf tohto kantónu v máji vyhlásil, že rozdávanie Koránu nie je otázkou náboženskej slobody, ale ochrany obyvateľstva.Ďalší sused Švajčiarska - Rakúsko - v máji prijal zákon, ktorý sťažuje salafistom distribúciu Koránu v krajine, pričom polícia má kompetenciu určiť, či takéto kampane predstavujú riziko pre verejnú bezpečnosť alebo nie.