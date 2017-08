Z Ruska dorazili do Donbasu vlaky s tankami, tvrdí Kyjev

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 28. augusta (TASR) - Tri vlaky s piatimi tankami a 25 cisternami paliva dorazili minulý týždeň z Ruska do okupovaného Donbasu, oznámil dnes hovorca ukrajinského ministerstva obrany Oleksandr Motuzianyk.Podľa agentúr UNIAN a Ukrinform Motuzianyk taktiež konštatoval, že "Do mesta Kramatorsk v Doneckej oblasti zavítal dnes ukrajinský prezident Petro Porošenko. Stretol sa s vojenskými predstaviteľmi, ktorí ho oboznámili so situáciou v zóne tzv. protiteroristickej operácie (ATO).Konflikt na východe Ukrajiny si od roku 2014 vyžiadal už vyše 10.000 ľudských životov. Rusko v rámci neho anektovalo Krymský polostrov a politicky podporuje separatistov v Donbase, avšak popiera, že by im poskytovalo zbrane a vojakov.