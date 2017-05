Z. Ťapáková bude kandidovať na generálnu riaditeľku RTVS

Na archívnej snímke vľavo Zuzana Ťapáková, vpravo Milan Kňažko. Foto: TASR/Erik Máder Foto: TASR/Erik Máder

Bratislava 6. mája (TASR) – Zuzana Ťapáková sa bude uchádzať o post generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Rozhodnutie kandidovať potvrdila v dnešnom rozhovore pre denník Nový čas a Denníku N.Po súčasnom šéfovi RTVS Václavovi Mikovi, generálnom riaditeľovi Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Jaroslavovi Rezníkovi a iných je bývalá generálna riaditeľka TV Markíza ďalšou kandidátkou, ktorá oficiálne prejavila záujem. Termín na predkladanie prihlášok v Národnej rade SR je do 10. mája." potvrdila kandidatúru Ťapáková Novému času. Pre Denník N uviedla, že možnosť viesť RTVS by bola pre ňu zavŕšením jej profesionálnej kariéry.ozrejmila.Za hlavné piliere svojho projektu označila návrat k verejnoprávnosti, budovanie kultúrnej ustanovizne, optimalizovanie financovania, tiež podporu rozhlasu, jeho väčší rozvoj. "" vysvetlila.Ťapáková ďalej pre Nový čas povedala, že aj napriek dlhoročnej kariére v komerčnej televízii bude vedieť posúdiť, ktoré programy patria na verejnoprávnu obrazovku. V súčasnosti sú podľa nej televízne kanály RTVS ladené skôr komerčne, chýbajú jej zaujímavejšie publicistické programy a kvalitné seriály.Miesto však Ťapáková vidí aj pre zábavné formáty typu Milujem Slovensko, Zem spieva alebo Čo ja viem, otázkou je len, v akom nastavení a množstve. Vie si predstaviť, že by sa pritom viac programov dalo vyrábať internými kapacitami, drahú externú výrobu pritom vyčítajú niektorí kritici súčasnému riaditeľovi RTVS Mikovi.Čo sa týka verejnoprávneho spravodajstva, to má podľa Ťapákovej rezervy v narábaní s faktami a ich overovaní, čiastočne aj v dramaturgii a komercializácii. Za urýchlené a nedôsledne pripravené rozhodnutie považuje spojenie televízie a rozhlasu pod jednu verejnoprávnu značku v minulosti. Teraz však už nepovažuje za rozumné inštitúciu rozdeľovať.K téme zvyšovania koncesionárskych poplatkov Ťapáková uviedla, že ho nepovažuje pri súčasnom nastavení na dva televízne kanály za potrebné. V prípade pridania tretieho kanála vidí potrebu zamyslieť sa nad ďalším spôsobom financovania RTVS. Okrem zvýšenia koncesionárskych poplatkov pripúšťa aj financovanie prostredníctvom pevného percenta z HDP.Pôsobenie Václava Miku vníma Ťapáková tak, že sa mu podarilo veľa vecí zlepšiť a pohnúť dopredu, určite podľa nej zlepšil celkový imidž RTVS. Za škodu označila, že sa téma RTVS v poslednom období spolitizovala, čo nebude dobré pre jej budúceho riaditeľa. Odmietla, že by mala byť vnímaná ako kandidátka strany Smer-SD, keďže pôsobila vo funkcii externej poradkyne na ministerstve zahraničných vecí vedenom Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD).doplnila pre Nový čas Ťapáková.