Z tepla skolabovalo 80 ľudí. Pripravte sa na tropickú noc

Pretrvávajúce horúčavy na Slovensku znepríjemňujú život všetkým vekovým kategóriám. Najrizikovejšie skupiny sú deti a starší ľudia. Na snímke záchranná zdravotná služba zasahuje na Trnavskom mýte. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Bratislava 1. augusta (TASR) – Záchranári dnes pre kolapsy z tepla zasahovali do šiestej hodiny večer približne 80-krát. Ich pomoc si najčastejšie vyžiadali ľudia v Prešovskom kraji (17) najmenej v Žilinskom (6). Pre TASR to povedal Boris Chmel, hovorca Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS).Horúčavy dnes potrápili veľkú časť Slovenska, pre väčšinu krajov platila výstraha druhého stupňa, teplota vzduchu mala podľa predpovede dosahovať 36 stupňov Celzia. Výnimkou nie sú ani tropické noci, najmä na západnom Slovensku možno v najteplejších lokalitách počítať s nočným minimom okolo 25 stupňov Celzia, píše Slovenský hydrometeorologický ústav na Facebooku. Varovanie pred vysokými teplotami platí i po najbližšie dni.Extrémne teplé počasie predstavuje záťaž pre každý organizmus, problémy môže spôsobiť aj zdravým ľuďom.upozornil Chmel. Takisto treba dávať pozor na deti, seniorov a chronicky chorých. Počas horúčav treba dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody - pravidelne a v menších dávkach. Nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu.vysvetlil Chmel. Radí zavolať na tiesňovú linku 155. Operátor poskytne ďalšie rady a pošle pomoc.