Z troch rakúskych miest hlásili sexuálne obťažovanie žien na Silvestra

Innsbruck/Salzburg/Viedeň 2. januára (TASR) - Už na 11 sa zvýšil počet trestných oznámení, ktoré do dnešného popoludnia podali ženy pre sexuálne obťažovanie počas silvestrovskej noci v hlavnom meste rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko Innsbruck.Polícia preveruje podozrenia zo spáchania deliktov podobného charakteru aj v Salzburgu a Viedni, informovali rakúske i zahraničné médiá.Medzi obeťami z Innsbrucku sú nielen Rakúšanky, ale aj ženy z Nemecka, Švajčiarska a Talianska.Podľa ich slov sa stali v centre mesta obeťami obťažovania skupiny mužov vo veku do 30 rokov pochádzajúcich podľa výzoru zrejme zo zahraničia. Muži mali čierne vlasy a niektorí z nich aj brady.Kriminalisti teraz čakajú na záznamy z videokamier, ktoré by mali pomôcť s identifikáciou páchateľov. Aj keď dve zo žien páchateľov odfotili mobilným telefónom, kvalita záberov bola - vzhľadom na tmu v okolí - zlá.Vyšetrovatelia predpokladajú, že za obťažovaním je skupinka tých istých páchateľov, ktorí volili podobnú metódu vo všetkých prípadoch. Deliktov sa navyše dopustili okolo polnoci, keď bola v centre Innsbrucku najväčšia tlačenica.K trom trestným oznámeniam v súvislosti so sexuálnym obťažovaním počas silvestrovskej noci v Salzburgu pribudol dnes ďalší prípad. Ide v ňom o 18-ročného žiadateľa o azyl z Afganistanu, ktorý v podnapitom stave dobiedzal do 31-ročnej Nemky. Podozrivého, ktorý sa v tlačenici pokúšal siahať žene do rozkroku a bozkávať ju, rakúski policajti vypočuli a z iniciatívy prokuratúry umiestnili do justičného zariadenia v Salzburgu.Tri trestné oznámenia podali kvôli deliktom podobného charakteru aj ženy vo Viedni.