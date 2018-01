Z. Troška uvedie Čertoviny na predpremiérach v Žiline, Nitre a Trnave

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. januára (TASR) - Filmová novinka z dielne režiséra Zdeňka Trošku Čertoviny vstúpi do slovenských kín 11. januára. Ešte predtým sa na Slovensku uskutočnia tri špeciálne predpremiéry, na ktorých sa osobne zúčastnia tvorcovia a herci novej českej rozprávky.Na režiséra Zdeňka Trošku a na hereckých predstaviteľov Saru Sandevu, Davida Gránského a Richarda Jaroslava Müllera sa fanúšikovia rozprávok môžu tešiť v nedeľu 7. januára v kinách Cinemax v Žiline (14.00 h), v Nitre (17.45 h) a Trnave (18.00 h).Hlavnými hrdinami novej rozprávky sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť. Namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. Čertovský tandem stvárňujú Jakub Prachař a Dominick Benedikt.Rozprávku Čertoviny do slovenskej kinodistribúcie prináša spoločnosť CinemArt.