Z ubytovne budú nájomné byty, Nitra s prestavbou začne budúci rok

Nitra 20. septembra (TASR) – Mesto plánuje v priebehu budúceho roka vybudovať na Hlbokej ulici 35 nájomných bytových jednotiek. Byty vzniknú prestavbou súčasnej ubytovne. Radnici sa už podarilo na investíciu získať pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania.Podľa slov prednostu mestského úradu Igora Kršiaka momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác. „Predpokladám, že súťaž ešte potrvá nejaké dva mesiace. Potom sa môžu začať stavebné práce. V zime by sa už mohlo začať pracovať minimálne vo vnútorných priestoroch,“ uviedol.Podľa primátora Jozefa Dvonča dnes žije v ubytovni na Hlbokej ulici šesť až sedem rodín. „Zo zákona nemáme povinnosť nájsť im náhradné ubytovanie, ale máme tam napríklad rodinu s ôsmimi deťmi. Neviem si predstaviť, že by sme im nepomohli nájsť bývanie. Čas máme do konca októbra a pracujeme na tom, aby sme týmto ľuďom pomohli,“ povedal Dvonč.