Z. Vatráľová: Žiadateľov o azyl na Slovensku nie je veľa. Je to mýtus

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. februára (TASR) – Najčastejšími nepravdivými mýtmi v súvislosti s migráciou sú tie, že migrantov je priveľa, berú domácim obyvateľom prácu, sú záťažou pre štátny rozpočet, zvyšujú kriminalitu a šíria prenosné choroby. Na dnešnom informačnom stretnutí Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na tému Migrácia: mýty a realita to uviedla vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR Zuzana Vatráľová.Zdôraznila, že je veľmi potrebné hovoriť o migrácii pragmaticky a realisticky.povedala Vatráľová.Podľa nej bolo pritom na Slovensku v roku 2016 spolu 93.300 ľudí, ktorí pochádzali z inej krajiny a mali v Slovenskej republike nejakú formu povolenia na pobyt.doplnila. Z tohto počtu bolo pritom 55,8 percenta občanov EÚ, išlo o osoby v produktívnom veku a na Slovensku boli pre prácu. Najviac cudzincov prišlo do SR z Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska. Mimo krajín EÚ ich najviac (14 percent) pricestovalo z Ukrajiny.V minulom roku požiadalo na Slovensku o azyl 146 ľudí.skonštatovala Vatráľová. Ak podľa nej na Slovensku existuje pocit, že žiadateľov o azyl je priveľa, tak to absolútne neplatí a Slovensko vôbec nie je zasiahnuté migračnou krízou.K mýtu, že cudzinci berú domácim prácu, uviedla, že títo ľudia majú skôr tendenciu zapĺňať miesta, o ktoré domáci nemajú záujem.vysvetlila.K otázke prípadnej záťaže cudzincov pre štátny rozpočet poznamenala, že z dlhodobého hľadiska to vychádza tak, že cudzinci sa krajine oplatia.povedala.Odvolávajúc sa na štatistiky skonštatovala, že 1,4 percenta cudzincov na Slovensku pácha trestnú činnosť, čo je menej ako pri Slovákoch.uviedla.Z jej slov taktiež vyplynulo, že každý cudzinec z tretej krajiny na Slovensku musí dodať v zákonnej lehote potvrdenie o dezinfekčnosti.uzavrela.