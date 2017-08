Z väzníc sa do domáceho väzenia dostalo za jeden a pol roka 6 väzňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR) – Už jeden a pol roka môžu odsúdení okrem podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody žiadať aj o vykonanie zvyšku trestu v domácom väzení. Nový inštitút sa zatiaľ výraznejšie neujal. Využilo ho len šesť odsúdených. Vyplýva to z údajov, ktoré má k dispozícii ministerstvo spravodlivosti, podľa ktorého je za tým aj nezáujem odsúdených.Inštitút premeny trestu odňatia slobody na domáce väzenie sa do praxe dostal od začiatku roka 2016 spolu s ostrou prevádzkou Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO). Mal byť jednou z možností na využitie elektronických náramkov, ktoré nakúpil štát.Podľa údajov od probačných a mediačných úradníkov bolo od 1. januára 2016 na účely premeny trestu nariadených 43 predbežných šetrení, informoval hovorca ministerstva Peter Bubla. V rámci nich sa podľa neho skúmalo, či je možné trest domáceho väzenia vykonať vrátane technických podmienok obydlia a osobných podmienok odsúdeného.priblížil Bubla. Príčinou toho, že nedôjde k premene trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia môžu byť podľa ministerstva reálne podmienky spôsobu života, aký dotknutí odsúdení vedú, a z toho vyplývajúce nesplnenie materiálno-technických podmienok na výkon trestu domáceho väzenia.doplnil Bubla.V praxi sa zatiaľ výraznejšie nepresadil ani systém ESMO za viac ako 27 miliónov eur. V prvej polovici tohto roka súdy uložili trest domáceho väzenia iba deviatim osobám. Monitorovaných bolo v tomto období celkom 23 osôb a systém bol nasadený v desiatich prípadoch na monitorovanie povinnosti zotrvať v povinnej zóne a po jednom prípade pri kontrole dodržania zákazu priblíženia k osobe, pri zákaze vzďaľovať sa z miesta trvalého pobytu a pri zákaze vstupu do zóny.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) dúfa, že projekt jej predchodcu Tomáša Boreca (nominant Smeru-SD) sa postupne podarí využiť.uviedla začiatkom júla.O premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia sa rozhoduje na návrh, ktorý je oprávnený podať riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom odsúdený vykonáva trest. Tým sa má zamedziť zjavne neopodstatneným návrhom. O samotnej premene rozhoduje súd. Podobne ako v prípade podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody sa sudca rozhoduje na základe výsluchu odsúdeného.