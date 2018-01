Z väznice Plötzensee v Berlíne ušlo už deväť väzňov, dvaja sa vrátili

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. januára (TASR) - Z väznice Plötzensee v nemeckej metropole Berlín ušlo od Vianoc dovedna už deväť väzňov. Uviedol to v utorok Dirk Behrendt, minister spravodlivosti spolkovej krajiny Berlín, ktorý podľa agentúry AP po sérii takýchto prešľapov prisľúbil previerku bezpečnostných opatrení tohto zariadenia.Prví štyria väzni vo veku 27-38 rokov prebúrali minulý štvrtok betónovú stenu väznice pomocou uhlovej brúsky a kladiva. Následne preliezli cez ostnatý plot a dostali sa na slobodu. Jeden z tejto štvorice sa v utorok sám prihlásil, pričom podľa Behrendta ho potom premiestnili do zariadenia s vyšším stupňom stráženia.Ďalšiemu väzňovi sa podľa úradov podarilo utiecť tak, že sa v piatok nevrátil z povolenej dennej vychádzky. Dvaja ďalší muži z Plötzensee utiekli v pondelok cez okno v susednej cele. Jeden z nich sa však večer do zariadenia vrátil.Ďalším dvom väzňom sa podarilo utiecť v sobotu a v nedeľu, avšak podľa Behrendta v týchto prípadoch nešlo oúteky. Či sa títo muži nevrátili z povolenej vychádzky alebo sa im podarilo zo zariadenia tajne prekĺznuť na slobodu, doposiaľ nie je jasné.Agentúra DPA však dodáva, že bezpečnostné opatrenia v Plötzensee, v súlade s ktorými smú väzni počas dňa pracovať i mimo areálu väznice, sú oveľa menej prísne než v iných väzniciach.Kritici stredoľavej berlínskej vlády v súvislosti s týmito prešľapmi už Behrendta vyzvali na odstúpenie z funkcie. Samotný minister označil ich hnev za pochopiteľný a prisľúbil previerku bezpečnostných opatrení väznice. Dodal, že väzenský personál bude posilnený a akékoľvek nedostatky zariadenia bude posudzovať a následne riešiť tím bezpečnostných expertov.