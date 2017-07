Z výrobnej linky Tesly zišiel cez víkend prvý sedan Model 3

Na snímke elektromobil Tesla Model 3 sedan Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. júla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla dnes oznámil, že cez víkend zišiel z výrobnej linky prvý sedan Model 3. Na tento cenovo dostupný elektromobil už čakajú státisíce klientov, ktorí si ho objednali vopred.Generálny riaditeľ Tesly Elon Musk v sobotu (8.7.) neskoro večer zverejnil na sociálnej sieti Twitter prvé fotografie elektromobilu, ktorý bude stáť 35.000 USD (30.669,47 eura) a na jedno nabitie prejde približne 350 kilometrov. Ak sa k tomu v USA pridá daňový kredit vo výške 7500 USD, mohol by tento model stáť na americkom trhu len 27.500 USD. To znamená, že bude cenovo najdostupnejším elektromobilom.Nový model prichádza po zlom týždni, keď hodnota spoločnosti Tesla citeľne klesla, o zhruba 14 % po tom, ako Musk na Twitteri napísal, že dodávky ďalších dvoch modelov - sedanu Model S a Modelu X SUV - boli v prvej polovici tohto roka na spodnej hranici plánovaných dodávok. Musk tiež uviedol, že Tesla vyrobí v decembri 20.000 modelov 3, čo je menej, ako sa očakávalo. Predtým totiž povedal, že Tesla v decembri vyrobí týždenne 10.000 Modelov 3.Koncom mesiaca, presnejšie 28. júla, Tesla so sídlom v kalifornskom Palo Alto, slávnostne odovzdá klientom na večierku prvých 30 Modelov 3.Firma plánuje vyrobiť v auguste 100 týchto elektromobilov a v septembri ďalších vyše 1500.Dodávky elektromobilov z produkcie Tesla v 2. štvrťroku vzrástli medziročne o 53 %, ale boli o 12 % ako v 1. kvartáli. Tesla uviedla vo vyhlásení, že jej produkciu v období apríl-jún brzdil vážny nedostatok batérií. Až do začiatku júna tak bola produkcia v priemere o 40 % nižšia ako dopyt, dodala spoločnosť.