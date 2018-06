Z. ZIMENOVÁ VSTUPUJE DO POSLANECKÉHO KLUBU SaS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR Zuzana Zimenová vstupuje do klubu strany SaS.Oznámil to na tlačovej konferencii v parlamente šéf liberálov Richard Sulík spolu so Zimenovou. Klub SaS tak bude mať po novom v parlamente 20 poslancov.