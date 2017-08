Za Boltove zranenie môže dlhé čakanie, tvrdia jeho tímoví kolegovia

Jamajčan Usain Bolt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. augusta (TASR) - Koniec kariéry si takto nepredstavoval on ani nikto z fanúšikov kráľovnej športov. Usain Bolt sa chcel rozlúčiť ziskom zlata v štafete na 4x100 m, no nakoniec ju na záverečnom úseku musel pre zranenie vzdať. Podľa jeho kolegov z jamajského tímu za to mohli organizátori, ktorí o niekoľko minút neplánovane posunuli štart finále.Bolt v záverečnom úseku prevzal kolík na treťom mieste, ale po 30 metroch už ďalej nemohol, spravil kotrmelec a zostal ležať na dráhe. Ihneď k nemu dobehol tímový lekár. Bolt opustil štadión a ani sa nezastavil pri novinároch.napísal v aplikácii Snapchat.Zo záverečného boja o medaily ho vyradili svalové kŕče v ľavom zadnom stehennom svale, ktoré malo spôsobiť práve dlhé čakanie v chlade.posťažoval sa pre BBC Yohan Blake, ktorý bežal ako tretí v poradí.pokračoval Blake.Podľa BBC spôsobilo zdržanie čestné kolo domáceho Mo Faraha, ktorý taktiež ukončil kariéru, po striebre z finále na 5000 m a následný ceremoniál tejto disciplíny.povedal Omar McLeod, ktorý bežal na prvom úseku.Bolt chcel v Londýne ukončiť kariéru ziskom ďalších dvoch zlatých kovov, no odchádza z neho s jedným bronzom v šprinte na 100 m. Štafetu nakoniec vyhrali domáci Briti pred USA. "pridal poklonu čerstvý šampión na 100 m Justin Gatlin z USA.Svetový rekordér na 100m i 200m Bolt sa tak rozlúčil s majstrovstvami sveta ovenčený dokopy 14 cennými kovmi (11-2-1). Ďalších osem zlatých získal na olympijských hrách.