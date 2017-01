Za Carolinu nastúpil do bránky na osem sekúnd 37-ročný kustód

Na snímke Jorge Alves v bránke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. januára (TASR) - Na silvestrovský zápas zámorskej NHL medzi Tampou Bay a Carolinou nezabudne do konca života 37-ročný kustód Hurricanes Jorge Alves. Pre zranenie brankárskeho náhradníka Eddieho Lacka podpísal s tímom krátkodobý kontrakt, aby zaplnil miesto na súpiske. A napokon sa na necelých osem sekúnd dostal aj na ľad.Ako dlhoročnému členovi realizačného tímu sa mu splnil sen, že raz naskočí do súťažného duelu. V roku 2014 strávil 30 hodín nad pomaľovaním svojej masky. Jej ústredným motívom boli karikatúry jeho kolegov. S tímom absolvoval pred súbojom tradičné rozkorčuľovanie či brúsenie čepelí.povedal Alves po zápase.Carolina prehrávala v súboji s Tampou Bay 1:3, keď necelých osem sekúnd pred koncom duelu poslal tréner Bill Peters Alvesa do bránky, aby si užil svojich pár sekúnd slávy.vyjadril sa tréner Caroliny pre oficiálnu stránku súťaže.Alves má bohaté hokejové skúsenosti, v rokoch 2002 až 2004 hrával za univerzitu North Carolina State, neskôr sa na krátko objavil aj v nižších zámorských súťažiach ako ECHL alebo SPHL.citoval kustóda Caroliny web nhl.com. Po zápase dostal od spoluhráča Jeffa Skinnera na pamiatku aj puk z tohto duelu.