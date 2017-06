Za celoročné úsilie v zbere papiera ocenili v Bratislave víťazné školy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. júna (TASR) - Pod heslom „Neseparuj sa - separuj!“ už šiesty rok spoločnosť OLO organizuje výchovno-vzdelávací projekt Olománia, do ktorého je zapojených skoro 22.000 účastníkov zo 112 materských, základných a špeciálnych škôl. Hlavným cieľom projektu je naučiť všetkých obyvateľov hlavného mesta, práve prostredníctvom detí, správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť.uviedla Karin Zvalová zo spoločnosti OLO.Vedenie spoločnosti OLO tento rok zastupoval riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu Marek Belák, ktorý odovzdal cenu víťazom za celoročné úsilie pri zbere papiera a plastu. Víťaznou školou sa stala Spojená internátna škola Svrčia, ktorá bola aj víťazom v zbere plastu, čo do vyzbieraného množstva. Na druhom mieste sa umiestnila MŠ Štrabáčik a tretie miesto získala MŠ Fairyland.Medzi ocenenými boli aj Základná škola Ostredková ako TOP zberač papiera, čo do množstva, či ZŠ Lachova a ZŠ Černyševského. Z TOP 30 tabuľky Olománie sa losoval víťaz školy v prírode a rovnakú cenu získali aj TOP zberači plastu, Spojená škola internátna Svrčia.Za šesť ročníkov projektu (konal sa aj nultý) sa vyzbieralo viac ako 731 ton papiera, 121 ton plastu a uskutočnilo sa 35 podujatí.