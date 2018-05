Za chorého či seniora by mohol sociálnu dávku vybrať osobitný príjemca

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 28. mája (TASR) - Za seniorov či ťažko zdravotne postihnutých by mohol prebrať sociálnu dávku osobitný príjemca v prípade, že si ju človek nemôže prebrať osobne alebo ak nemajú zriadený bankový účet. Mohol by tak za nich urobiť rodinný príbuzný. Navrhujú to opozičné poslankyne za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová a Renáta Kaščáková v novele zákona o sociálnom poistení.Ďuriš Nicholsonová upozornila, že stovky seniorov či ťažko zdravotne postihnutých majú problémy s vyplácaním dávok sociálneho poistenia v hotovosti, ak napríklad ochorejú alebo sa ocitnú v nemocnici a nemajú zriadený bankový účet. Takýto človek si tak osobne nemôže vybrať napríklad dôchodok a rodine vznikajú problémy.vysvetlila v pléne Ďuriš Nicholsonová.Preto navrhujú ustanoviť osobitného príjemcu, teda nejakú blízku rodinnú osobu, ktorá by v takýchto prípadoch mohla za nich dávku prebrať. Sociálna poisťovňa by bola povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do 3 dní.Návrh reaguje aj na situácie, ak by poberateľ dávky sociálneho poistenia nemal žiadnu blízku osobu alebo inú osobu v pomere rodinnom alebo obdobnom, ktorá by dôvodne pociťovala ujmu poberateľa dávky ako svoju vlastnú ujmu, aby bolo možné rovnako v priebehu 3 dní ustanoviť za osobitného príjemcu aj obec, kde má poberateľ dávky trvalý pobyt.