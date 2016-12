Za dva dni odovzdal Maďari Rumunsku až 20 zadržaných narušiteľov

Ilustračné foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Gyula 28. decembra (TASR) - Dvadsať narušiteľov maďarsko-rumunskej štátnej hranice zadržali v uplynulých dvoch dňoch maďarské orgány v Békešskej župe.Informáciu priniesol dnes policajný web police.hu.Podľa správy sa 11 osôb, ktoré nezákonne vstúpili na maďarské územie, podarilo zadržať v priebehu noci na utorok v okolí Lökösházy. Dnes v skorých ranných hodinách potom bezpečnostné zložky zadržali ďalších deväť narušiteľov štátnej hranice, a to na komunikácii medzi prihraničným mestom Gyula a Elekom.Všetci sa do Maďarska dostali z Rumunska, pričom nedokázali predložiť žiadne dokumenty, ktoré by ich oprávňovali na pobyt v krajine.Maďarské orgány činné v trestnom konaní začali proti 17 Iračanom, dvom Sýrčanom a jednému Maročanovi konanie pre podozrenie z ilegálneho prekročenia štátnej hranice.Všetkých narušiteľov dnes večer odovzdali zástupcom príslušných rumunských orgánov.