Za ekologickou katastrofou v Oberhausene bolo ľudské zlyhanie

Na snímke oblak z kyselinových výparov je nad nádržou miestneho chemického závodu v Oberhausene 16. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oberhausen 16. februára (TASR) - Zlyhanie ľudského faktora, konkrétne fatálny omyl jedného zo zamestnancov chemičky Hamm, ktorý pri prečerpávaní z cisternovej lode nechtiac vpustil kyselinu chlorovodíkovú do zásobníka s 96-percentnou kyselinou sírovou, spôsobil dnešný ekologický poplach v nemeckom meste Oberhausen. Zásobník to totiž po chemickej reakcii praskol a došlo k úniku nebezpečných výparov do ovzdušia.Informoval o tom Západonemecký rozhlas (WDR) s odvolaním sa na úradujúceho šéfa chemičky Axela Knaubera, ktorý materiálne škody vyčíslil na asi 1,5 milióna eur.Okolnosti, ktoré viedli k úniku chemikálií, sú predmetom vyšetrovania kriminálnej polície.Pohotovostné zložky uzavreli široké okolie miesta úniku a odporučili občanom, aby zostali doma a neotvárali okná. V blízkych štvrtiach Oberhausenu nepremávala verejná doprava a bol evakuovaný nešpecifikovaný počet ľudí. Pozastavená bola aj premávka na priľahlej železničnej trati, na neďalekej diaľnici a lodná doprava na kanáli Rýn-Herne.Školáci i deti z materských škôl nemohli až do popoludňajších hodín vyjsť von.Desať zamestnancov podniku Wirtschaftsbetriebe Oberhausen utrpelo zranenia, dvaja z nich sú kvôli podráždeniu dýchacích ciest v nemocnici. Celkovo vyhľadalo lekársku pomoc pre ťažkosti s dýchaním približne 150 ľudí.Miesto úniku sa podarilo medzičasom utesniť.Viditeľný oblak sa pohyboval severovýchodným smerom, hasiči sa ho snažili zneškodniť pomocou vodných diel, čo viedlo k výraznému zníženiu koncentrácie kyseliny.