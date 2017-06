Za falošné SMS správy môže nasledovať až desaťročné väzenie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júna (TASR) - Na Slovensku sa objavuje nový typ trestnej činnosti, takzvaný SMS spoofing, čiže falošné textové správy. Páchateľom za ňu môže hroziť až desať rokov odňatia slobody. Pre TASR to uviedla advokátka kancelárie Wolf Theiss Katarína Bieliková."Právny poriadok zakotvuje možnosť trestnoprávneho postihu páchateľa v prípade, ak tento odošle falošnú SMS správu s úmyslom spôsobiť jej príjemcovi vážnu ujmu na jeho právach tým, že ho uvedie do omylu alebo využije jeho omyl, ktorého konanie môže napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzích práv," vysvetlila Bieliková s tým, že možnosti zneužitia falošných SMS správ sú široké a môžu naplniť znaky skutkovej podstaty viacerých trestných činov.dodala Bieliková.Falošné textové správy sa dajú posielať prostredníctvom SMS brán. Z technického hľadiska je celý proces sfalšovania veľmi jednoduchý, potvrdil TASR Patrik Illith zo spoločnosti Drezzio.zdôraznil Illith.Podľa advokátky Bielikovej ak má príjemca SMS správy podozrenie, že ide o falošnú správu, mal by sa obrátiť na príslušné orgány činné v trestnom konaní, ktoré takúto informáciu vyhodnotia a vo veci vykonajú objasňovanie za účelom zistenia odosielateľa takejto správy a prípadného naplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov.Hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová pre TASR uviedla, že podobným prípadom sa nateraz nezaoberali. "povedala Predajňová.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave má na stole dve trestné oznámenia súvisiace s falošnými textovými správami. Jedno z nich podal Karol Martinka, ktorý pre TASR povedal, že 22. mája dostal viacero textových správ s nevhodným obsahom od človeka, ktorého považuje za dôveryhodného. "Dotyčná osoba mi potvrdila, že takéto esemesky neposielala. Mám podozrenie na konkrétnu osobu, ktorá mi škodí a neštíti sa prezentovať na verejnosti aj so zbraňou. Očakávam, že orgány činné v trestnom konaní to vyšetria a vznesú obvinenie, napriek tomu, že podobná trestná činnosť je u nás ešte stále zriedkavá," uviedol Martinka.