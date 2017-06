Za kúpanie sa v slávnych fontánach Ríma bude hroziť pokuta

Na archívnej snímke baroková Fontána di Trevi v Ríme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 12. júna (TASR) - Turisti, ktorí sa v Ríme budú šplhať na historické fontány alebo ich využívať ako miesto na piknik, budú čeliť pokutám od 40 do 240 eur. Oznámila to dnes starostka talianskej metropoly Virginia Raggiová. Cieľom tohto opatrenia je zachovať spoločenskú etiketu mesta.Na 38-ročnú Raggiovú bol už niekoľko týždňov vyvíjaný nátlak, aby v tejto veci pristúpila k príslušným opatreniam. Množili sa totiž prípady, keď sa v týchto fontánach ľudia kúpali, jedli pri nich, alebo na ne liezli. Ide pritom často o majstrovské diela ako Fontana di Trevi, Fontana della Barcaccia či Fontana dell' Obelisco.Starostkin dekrét, platný do 31. októbra, zakazujetýchto pamiatok, a to vrátane prania šiat či umývania zvierat. Výnimka však platí pre tradičné hádzanie mincí na dno fontán.Niekoľko talianskych miest zápasí s nadmerne intenzívnym cestovným ruchom, najmä v letnej sezóne. Starosta Florencie Dario Nardella nedávno nariadil oplachovať dlažbu a schodiská tamojších slávnych kostolov vodou, aby sa tak turistom zamedzilo v dlhodobom pobyte na týchto vyhľadávaných miestach.