Za minulý rok sa vrátilo späť na Slovensko osem odborníkov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - V roku 2016 sa podarilo prilákať späť na Slovensko ôsmich odborníkov, ktorí pôsobili v zahraničí. Miesto bolo pre 27. Vyplýva to zo správy o implementácii podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.Podpora je navrhnutá pre dve cieľové skupiny. A to pre mladých odborníkov do 40 rokov s ukončeným vysokoškolským štúdiom (2. alebo 3. stupeň) v zahraničí. V prípade ich návratu môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 10.000 eur. Ďalšou kategóriou sú experti, ktorí pôsobia v zahraničí viac ako 10 rokov v pozícii vysokokvalifikovaných zamestnancov. Tí pri svojom návrate môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 50.000 eur.V rámci schémy mohli ústredné orgány štátnej správy, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie či Slovenská akadémia vied predkladať zoznam pozícií, ktoré by chceli obsadiť slovenskými odborníkmi žijúcimi v zahraničí.V roku 2016 boli podľa údajov ministerstva školstva uskutočnené štyri výzvy a bolo celkovo predložených 27 pozícií do schémy, z toho 16 pozícií pre mladého odborníka a 11 pre experta.konštatuje ministerstvo v materiáli.Na realizáciu podpory je vyčlenených ročne jeden milión eur na obdobie rokov 2015 až 2018. V roku 2016 sa v rámci schémy vyčerpalo 305.584,64 eura.