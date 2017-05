Za múr budeme vďační, odkazuje pašerák prezidentovi Trumpovi

Ľudia sa prechádzajú okolo múra s americkou vlajkou na mexicko-amerických hraniciach v Tijuane. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 6. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump chce na hranici s Mexikom postaviť nepreniknuteľný múr, ktorý zastaví pašovanie drog aj ľudí. Dlhoročný pašerák ale odkazuje, že pašeráctvo nič nezastaví a vďaka múru si pašeráci navyše zarobia oveľa viac." povedal pre denník New York Times pašerák Flaco.Dodal, že ak bude postavený múr, kriminálne siete si budú účtovať vyššie poplatky za prevedenie ľudí a prevezenie kontrabandu. Vždy, keď na hranici vyrastie plot alebo múr, profity z pašovania podľa neho rastú.Flaco tajne a nelegálne preváža ľudí a drogy z Mexika do Spojených štátov už viac než tri desaťročia. Používa pri tom rôzne spôsoby pašovania – katapultovanie drog cez hranicu, ukrývanie drog v nákladných vlakoch či prevážanie tunelmi vykopanými pozdĺž cezhraničnej kanalizácie.Po prvý raz prepašoval ľudí v roku 1984, keď mal len 15 rokov. Ukázal im dieru v plote na hranici a vypýtal si 50 centov. Dnes platia migranti pašerákom až 5000 dolárov za osobu."Z 50 centov na 5000 dolárov. Ako ceny rástli, tak tu všetko, pašovanie ľudí aj drog, prevzala mafia – kartel Sinaloa," vysvetlil Flaco. Dodal, že kým v minulosti pracovali pašeráci samostatne alebo v malých skupinách, v súčasnosti sú nútení pracovať pre kartel, ktorý si berie značnú časť ich zisku.Kartel Sinaloa pôsobí v oblasti okolo pohraničného mesta Nogales. Pozdĺž celej hranice pôsobí niekoľko ďalších skupín.Flaco si za pašeráctvo drog odsedel už päť rokov vo väzení. Po prepustení sa k remeslu vrátil. Jeho poznámky podľa The New York Times podčiarkujú problém, ktorý frustroval viaceré americké vlády a pravdepodobne bude prenasledovať aj prezidenta Trumpa.napísali noviny.Na hranici medzi USA a Mexikom je už dnes niekoľko stoviek kilometrov plotov a zátarás. Donald Trump chce postaviť nepreniknuteľný múr po celej dĺžke hranice, ktorá meria 3200 kilometrov.upozornil The New York Times.Nepriehľadný betónový múr navyše podľa denníka znemožní americkej pohraničnej stráži vidieť, čo sa deje a chystá za múrom, na mexickej strane.Americká vláda v súčasnosti uskutočňuje verejné obstarávanie na staviteľa múra, nevyriešila ale ešte financovanie projektu.