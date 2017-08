Za nehodou vrtuľníka v katastri obce Strelníky bola aj chyba pilota

Na archívnej snímke príslušník hradnej stráže kladie veniec od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pod fotografie zosnulých leteckých záchranárov, ktorí zahynuli pri páde vrtuľnika pri obci Strelníky. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poprad/Strelníky 21. augusta (TASR) – Príčiny pádu vrtuľníka Bell 429 OM-ATR spoločnosti Air Transport Europe (ATE) z Popradu, ktorý sa zrútil 7. septembra 2016 v katastri obce Strelníky v okrese Banská Bystrica, sú už známe. Pilot po vzlete nenastúpal bezpečnú výšku nad okolitým terénom, okrem toho sa vrtuľník počas letu stretol s lesným porastom v klesavej zákrute v prízemnej výške. Vyplýva to zo záverečnej správy vyšetrovania leteckej nehody od Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru Ministerstva dopravy a výstavby SR.Vrtuľník letel zo strediska v Poprade do horského terénu v katastri obce Strelníky, odkiaľ mal previezť zraneného pacienta do banskobystrickej nemocnice. Let vykonala popradská posádkauvádza sa v záverečnej správe z vyšetrovania. Počas pádu zahynul 51-ročný pilot vrtuľníka Ján Rušin, ktorý nalietal viac ako 4649 hodín počas 15.066 letov. Na vrtuľníku typu Bell 429 nalietal 17 hodín 48 minút, z toho jednu hodinu 53 minút v noci. Pri nehode okrem pilota zahynula aj 46-ročná lekárka Patrícia Krajňáková, 32-ročný záchranár František Bartoš a 38-ročný pacient.Po dopade vrtuľníka vznikol požiar, pričom sa počas neho spálili všetky horľavé komponenty. Prístroje, ktoré zaznamenávali priebeh letu, boli pri požiari poškodené tak, že z nich nebolo možné získať žiadne údaje. Výsledky skúmania Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR naznačujú, že technický stav vrtuľníka pred nehodou a ani počas nej nebol príčinou vzniku leteckej udalosti.doplnili vyšetrovatelia.píše sa v správe. Ako spolupôsobiace príčiny pádu vrtuľníka vyšetrovacia komisia uviedla aj let v náročnom horskom terénne za špecifických podmienok, nakoľko išlo o astronomickú noc.