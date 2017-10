Za nezávislosť Katalánska hlasovalo v referende 90 percent voličov

Novinári točia dobrovoľníčku, ktorá otvára volebnú urnu vo volebnej miestnosti v Barcelone po tom, čo sa oficiálne skončilo sporné referendum o nezávislosti Katalánska, 1. októbra 2017. Pri zásahoch španielskej polície proti ľuďom, ktorí sa pokúšali hlasovať v plebiscite, utrpelo zranenia celkovo 761 osôb, uviedla katalánska regionálna vláda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 2. októbra (TASR) - V nedeľňajšom referende o nezávislosti Katalánska, ktoré španielske úrady označili za protiprávne, sa podľa predbežných výsledkov vyslovilo 90 percent zúčastnených voličov za osamostatnenie tohto autonómneho regiónu. Oznámili to v noci na dnes regionálni predstavitelia.Hovorca katalánskej vlády Jordi Turull na tlačovej konferencii povedal, že sčítaných bolo 2,26 milióna hlasov, z ktorých viac než dva milióny boli v prospech nezávislosti.Proti odtrhnutiu sa od Španielska hlasovalo 7,9 percenta zúčastnených, ďalšie dve percentá odovzdali prázdne hlasovacie lístky a 0,9 percenta hlasov bolo neplatných, uviedol Turull. Spočítať podľa neho zostáva ešte 15.000 hlasov.vyhlásil hovorca, ktorého citovala agentúra DPA.Turull dodal, že do zmieneného počtu hlasov nie sú zahrnuté lístky, ktoré skonfiškovala španielska polícia počas nedeľňajších násilných zákrokov zameraných za zastavenie sporného hlasovania. Zranenia pri raziách utrpelo najmenej 844 ľudí a 33 policajtov.V Katalánsku žije 5,3 milióna voličov, informuje agentúra AP.Predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont v nedeľu neskoro večer vyhlásil, že Katalánsko. Zopakoval, že dodrží sľub jednostranného vyhlásenia nezávislosti, ak tábor stúpencov takéhoto kroku v referende zvíťazí.Puigdemont pripomenul, že na základe zákona prijatého katalánskym parlamentom môže byť nezávislosť vyhlásená do 48 hodín od referenda v prípade, ak sa v ňom za osamostatnenie vysloví viac ako 50 percent zúčastnených voličov, a to bez ohľadu na účasť.Španielsky ústavný súd platnosť tohto zákona pozastavil, katalánska vláda však napriek tomu svoj plán na referendum zrealizovala.