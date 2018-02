Za nového člena Súdnej rady SR poslanci zvolili Michala Mišíka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Novým členom Súdnej rady SR sa stal advokát Michal Mišík. Vo štvrtkovej tajnej voľbe o tom rozhodli poslanci Národnej rady SR, ktorí mu odovzdali 66 hlasov. Volilo ich 130, rozhodol tak jediný hlas. Mišíka do funkcie navrhol predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej (Smer-SD). Nikto iný nekandidoval.Madej pôvodne do Súdnej rady navrhoval štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti Moniku Jankovskú (nominantka Smeru-SD). S týmto menom však mal problém koaličný Most-Híd, voľba sa preto mesiace odkladala. Jankovská napokon z kandidatúry odstúpila.Na margo Mišíka ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) poznamenala, že ho nepozná, ale nebude v prípade jeho nominácie vstupovať do rozhodovania parlamentuuviedla.Žitňanská sa bude podľa jej slov zaujímať, koho jej koaličný partner navrhol." vysvetlila.Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) v rozprave pred voľbou povedal, že Mišík nie je vhodný kandidát. Vyčítal mu, že sa podieľal na škandalizácii prezidenta Andreja Kisku, má prepojenia na vyšetrovaného podnikateľa Ladislava Bašternáka a tiež na komunálny biznis v Bratislave.Mišík pre Denník N reagoval, že spájanie jeho osoby s podnikaním Ladislava Bašternáka,Zároveň uviedol, že napriek tomu, že ho navrhol Madej, sa nevníma ako nominant akejkoľvek politickej strany.dodal.Vláda si vo svojom programe stanovila, že bude presadzovať, aby nominanti politických mocí v Súdnej rade neboli sudcovia. Práve na túto prekážku narazila Jankovská.V celkovo 18-člennom vrcholnom orgáne súdnictva sú v súčasnosti neobsadené ešte dve kreslá. Tie má obsadiť vláda.