Za nového šéfa Fedu vyberie Donald Trump údajne Jeroma Powella

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump by mal do čela americkej centrálnej banky vybrať člena Rady guvernérov Fedu Jeroma Powella. Uviedol to v pondelok zdroj oboznámený so situáciou. Ako medzitým uviedol Biely dom, Trump svoje rozhodnutie oznámi vo štvrtok 2. novembra.Powell je spolu s terajšou šéfkou Fedu Janet Yellenovou a ekonómom Stanford University Johnom Taylorom na užšom zozname kandidátov na najvyšší post v centrálnej banke. V prípade, že Trump vyberie Powella, skombinuje zmenu vo vedení Fedu s kontinuitou, keďže novým šéfom by sa stal človek, ktorý bol členom vedenia banky v časoch Janet Yellenovej známej v posledných rokoch udržiavaním stability ekonomiky aj trhov.Powell (64) je stúpencom menovej politiky preferovanej Yellenovou. Tá uprednostňuje postupné zvyšovanie úrokových sadzieb. Iný prístup má Taylor, ktorého podporuje konzervatívne krídlo republikánov. Jeho odporcovia sa obávajú, že pod vedením Taylora by k pritvrdzovaniu menovej politiky dochádzalo príliš rýchlo, čo by mohlo ohroziť zotavovanie ekonomiky USA z finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009.