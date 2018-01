Za paralympionikov zloží sľub do rúk prezidenta republiky M. France

Slovenský reprezentant v zjazdovom lyžovaní zrakovo postihnutých Jakub Krako. Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

zjazdové lyžovanie: Henrieta Farkašová, Natália Šubrtová (navádzačka), Jakub Krako, Branislav Brozman (navádzač), Miroslav Haraus, Maroš Hudík (navádzač), Marek Kubačka, Mária Zaťovičová (navádzačka), Martin France, Petra Smaržová. Realizačný tím: Roman Petrík, Martin Makovník, Michal Červeň, Dušan Šaradín



curling na vozíku: Radoslav Ďuriš, Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa, Peter Zaťko. Realizačný tím: František Pitoňák, Pavel Pitoňák, Milan Bubeník



vedenie výpravy: vedúci Maroš Čambal, administrátor Tomáš Varga, lekár Branislav Delej, fyzioterapeut Stanislav Kliman, masér Michal Beladič



Bratislava 29. januára (TASR) – Slovenská výprava na nadchádzajúcich zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu (9.- 18. marca 2018) bude mať 15 športovcov v disciplínach zjazdové lyžovanie a curling, z toho štyroch navádzačov. Spolu s realizačnými tímami to bude dokopy do 30 osôb.informoval pri príležitosti preberania paralympijského oblečenia nominovanými športovcami vedúci slovenskej výpravy Maroš Čambal.Na predchádzajúcich ZOH v Soči 2014 získali slovenskí športovci sedem medailí.pokračoval M. Čambal. Podľa jeho slov sú najväčší kandidát na zisk medailí zjazdoví lyžiari Henrieta Farkašová a Jakub Krako.Čo by potreboval France, aby obstál v ťažkej konkurencii?bez váhania odpovedal 34-ročný telesne znevýhodnený stojaci lyžiar. Na tú istú tému sa vyjadrila aj zrakovo znevýhodnená lyžiarka Farkašová, ktorá od roku 2008 spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získala na paralympiádach sedem cenných kovov. Koľko medailí by mohlo pribudnúť?Paralympionici za medaily a umiestenia dostanú rovnakú čiastku ako olympionici. Za zlato v individuálnom športe vyplatia slovenskému športovcovi 50-tisíc eur, za striebornú medailu 40-tisíc a za bronzovú 30-tisíc eur. Prémie za umiestnenia od štvrtého po ôsme miesto sú 20-tisíc, 15-tisíc, 10-tisíc, 8-tisíc a 6-tisíc eur. V kolektívnych športoch je odmena pre každého člena družstva (športovca) v prípade umiestnenia na 1. - 6. mieste stanovená na 15-tisíc, 13-tisíc, 11-tisíc, 9-tisíc, 6-tisíc, resp. 4-tisíc eur.Slávnostný sľub oboch slovenských výprav na zimné olympijské hry a na zimné paralympijské hry v juhokórejskom Pjongčangu do rúk prezidenta SR Andreja Kisku sa uskutoční v utorok 30. januára. Za paralympionikov zloží sľub France.Výprava SR na ZPH v Pjongčangu (9.- 18. 3. 2018):