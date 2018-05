Za päť dní videlo MS vyše 200 tisíc ľudí, ťahákom bol aj duel ČR so SR

Na snímke Marek Hovorka (vľavo) a Marek Ďaloga. Foto: TASR Martin Baumann Na snímke Marek Hovorka (vľavo) a Marek Ďaloga. Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 10. mája (TASR) - Celková návštevnosť na hokejových MS v Dánsku presiahla za prvých päť dní viac ako 200.000 divákov. Veľkou mierou k tomu prispel aj vypredaný zápas Slovensko - Česká republika.O šampionát v Kodani a Herningu je veľký záujem. "Sme ohromení diváckou podporou v Jyske Bank Boxen v Herningu a Royal Arene v Kodani. Je prirodzené, že dánski fanúšikovia si kúpili väčšinu vstupeniek do Herningu, zatiaľ čo v Kodani je dobrá kombinácia z krajín, ktorých tímy tu hrajú. Je tam veľa Švédov, rovnako ako Čechov. Tých bolo na sobotňajšom zápase v sobotu proti Slovensku sedem tisíc," uviedol v tlačovej správe zaslanej TASR Henrik Bach Nielsen, predseda Dánskej federácie ľadového hokeja (DIU). Na toto derby však vo veľkom počte dorazili aj Slováci.Organizátori očakávajú, že trend veľkého počtu divákov na jednotlivých zápasoch bude pokračovať až do finále, ktoré je na programe 20. mája. "Stále predávame veľké množstvo vstupeniek dánskym aj zahraničným fanúšikom, takže hokejový festival a obrovská podpora divákov pre tímy budú pravdepodobne pokračovať až do finále v Royal Arene," dodal Bach Nielsen.Vyslaní redaktori TASR