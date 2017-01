Za pokles cien ropy môže informácia, že produkcia v USA bude rásť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 18. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles, keď náladu na trhoch ovplyvnili informácie, že produkcia ropy v Spojených štátoch bude rásť.Podľa amerického ministerstva energetiky by sa produkcia ropy z bridlíc mala po predchádzajúcom poklese vo februári zvýšiť. Naznačuje to rast počtu aktívnych ťažobných zariadení. Ministerstvo uviedlo, že ťažba by sa vo februári mala zvýšiť o 40.750 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 4,748 milióna barelov denne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci klesla do 18.28 SEČ o 98 centov na 54,48 USD (51,09 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom sa znížila o 1 USD na 51,48 USD/barel.