Za poslancov Trnavského samosprávneho kraja kandiduje 249 poslancov

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Ilustračná snímka Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 7. septembra (TASR) – O 40 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa chce v novembrových voľbách do vyšších územných celkov uchádzať 249 kandidátov. Je to o 59 záujemcov viac ako v predchádzajúcich voľbách v roku 2013. Voliči budú voliť svojich zástupcov v siedmich obvodoch.Najväčší záujem o pôsobenie v orgánoch krajskej samosprávy je v obvode Trnava, kde oznámilo kandidatúru na deväť poslaneckých miest 67 občanov. Predstavuje to pomer 7,4 záujemcu na jedno poslanecké miesto, pričom 45 z nich je kandidátom politickej strany a 22 nezávislých. Počet kandidátov sa tu zvýšil oproti roku 2013 o 20.V Galante má záujem o sedem poslaneckých postov 41 kandidátov (pomer 5,8:1). V Piešťanoch je na päť postov 38 kandidátov (7,6:1), v Dunajskej Strede na osem postov 37 kandidátov (4,6:1) a v Senici 27 kandidátov na päť poslaneckých kresiel (5,4:1). Nasleduje Skalica, kde je 22 kandidátov na tri poslanecké miesta (7,3:1), v obvode Hlohovec na tri posty 17 kandidátov (5,6:1).V Dunajskej Strede je spomedzi 37 kandidátov 33 nominantov politických strán a zoskupení a štyria sú nezávislí, v Galante je 37 politických a štyria nezávislí kandidáti, pre obvod Hlohovec má podanú kandidatúru desať politických a sedem nezávislých kandidátov, v Piešťanoch je 25 na kandidátke politickej strany a 13 nezávislých, v Senici je 23 politických a štyria nezávislí, v Skalici je pomer 15 a sedem.Deväť politických strán a zoskupení podalo svoje kandidátky do viac ako troch volebných obvodov. Kandidátov na poslancov vo všetkých obvodoch má Smer-SD, koalícia OĽANO-SaS-KDH-NOVA-Občianska konzervatívna strana-Zmena zdola, SNS a Kotleba-ĽS Naše Slovensko. Kandidačné listiny musí ešte preveriť a zaregistrovať krajská volebná komisia, v nej má zastúpenie šesť politických subjektov.O post predsedu TTSK sa uchádza šesť záujemcov - štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó (Most-Híd), súčasný podpredseda TTSK József Berényi (SMK), poslanec NR SR Jozef Viskupič (koalícia OĽANO, SaS, KDH, NOVA, Občianska konzervatívna strana a Zmena zdola), predseda TTSK Tibor Mikuš (nezávislý), riaditeľ organizácie sluchovo postihnutých Jaroslav Cehlárik (nezávislý) a lekár Márius Novák (Nový Parlament). Informoval riaditeľ sekcie vedenia Úradu TTSK Jozef Behúl.Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) budú v sobotu 4. novembra. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.