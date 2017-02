Za posledné dva dni v Stredomorí zachránili vyše 1600 migrantov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/Tripolis 4. februára (TASR) - V Sicílskom prielive dnes zachránili ďalších vyše 300 imigrantov, ktorí sa na vratkej lodi pokúšali preplaviť z Afriky k pobrežiu Talianska.K tejto záchrannej akcii došlo len deň po tom, ako bolo v piatok pri pobreží Líbye zachránených vyše 1300 migrantov. Väčšina z nich boli občania viacerých afrických štátov, pričom boli medzi nimi aj ženy a deti.Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc, ktorá sa v piatok zapojila do jednej z celkovo 13 záchranných operácii, vo svojom mikroblogu na sieti Twitter napísala, že v Stredozemnom mori sa odohráva "úplná nočná mora".Lídri členských štátov EÚ sa v piatok na svojom summite na Malte dohodli na zozname krokov, ktorými chce EÚ v krátkodobom horizonte znižovať migračné toky z Afriky.EÚ je napr. pripravená vyčleniť 200 miliónov eur na spoločné projekty s Líbyou v snahe obmedziť migračnú vlnu z Afriky do Európy a bojovať s prevádzačmi, ktorí využívajú chaos, čo v Líbyi nastal po páde režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011.Väčšina lodí s migrantmi sa vydáva na more z brehov na západe Líbye, ktoré od Talianska delí len 300 kilometrov.