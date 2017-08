Za posledných 24 hodín zahynulo v Rakke pri náletoch 42 civilistov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 22. augusta (TASR) - Najmenej 42 civilistov vrátane 19 detí zahynulo pri náletoch, ktoré koalícia vedená Spojenými štátmi uskutočnila za posledných 24 hodín v severosýrskej Rakke - neoficiálnom hlavnom meste extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Podľa SOHR od 14. augusta zahynulo v Rakke pri spojeneckom bombardovaní 167 civilistov, pričom nálety v štvrtiach Sachání a Badu označila táto ľudskoprávna organizácia za "masaker".Agentúra Amák, ktorá je spriaznená s tzv. Islamským štátom, v nedeľu uviedla, že pri nálete na obytnú budovu v štvrti Badu zahynulo 40 ľudí.Pravidelné nálety koalície donútili mnoho civilistov opustiť v Rakke štvrte kontrolované IS a presťahovať sa do oblastí ovládaných Američanmi podporovanými Sýrskymi demokratickými silami (SDF), ktoré od júna stoja na čele pozemnej ofenzívy proti IS.