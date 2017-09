Za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie poslanci zvolili M. Hliváka

Na archívnej snímke kandidát Miroslav Hlivák na monitore. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - Novým predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude Miroslav Hlivák. Počas dnešnej tajnej voľby ho 78 hlasmi zvolili poslanci Národnej rady (NR) SR.Hliváka si ako kandidáta na post predsedu ÚVO vybrala vláda spomedzi deviatich uchádzačov, ktorých verejne vypočula. "komentoval výber Hliváka premiér Robert Fico (Smer-SD). Kabinet sa totiž rozhodol pre kandidáta, ktorý neprichádza z prostredia samotného úradu.Hlivák je právnik, ktorý počas verejného vypočutia na Úrade vlády SR, označil za tri základné piliere svojho projektu pre ÚVO profesionalizáciu úradu, predvídateľnosť jeho konania a rozhodovania a výchovu novej generácie odborníkov v oblasti verejného obstarávania.zdôraznil Hlivák. Jeho hlavným zámerom pri budovaní vážnosti a odbornosti úradu je optimalizovať jeho fungovanie. Okrem iného by chcel vytvoriť aj stavovskú organizáciu pre verejné obstarávanie – komoru verejného obstarávania.Hlivák zároveň odmietol, že by mal blízko k vládnej strane Most-Híd, alebo že by sa v súvislosti s kandidatúrou na post šéfa ÚVO stretol s nejakým politikom.uviedol po verejnom vypočutí.Počas rozpravy v parlamente, pred hlasovaním o novom šéfovi ÚVO, opozícia výber Hliváka kritizovala. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že mimovládne organizácie "dali ruky preč" od druhého kola voľby šéfa tendrového úradu.konštatoval poslanec.Hliváka označili opoziční poslanci za kandidáta vládnej strany Most-Híd. "Ak politická strana dá svojho človeka a tvári sa pri tom, že je to nezávislý odborník, tak to je asi to najhoršie. Už ak je to politická nominácia, tak nech je to otvorene priznané," dodal poslanec.Poslanec Gábor Grendel zároveň pripomenul slová predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý v minulosti uviedol, že predseda ÚVO by mal patriť opozícii. Buď je teda podľa neho Most-Híd opozičnou stranou a v tom prípade ju víta v opozícii, alebo Fico nehovoril pravdu.dodal Grendel.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vnímala rozpravu ako politickú.zhodnotila. K otázke opozičného kandidáta na tento post uviedla, že v súčasnosti je právna úprava nastavená tak, že vláda vyberá kandidáta na post predsedu ÚVO na základe verejného vypočutia a v konečnom dôsledku rozhoduje parlament. Z povahy veci tak podľa nej vyplýva, že nejde o opozičného kandidáta.O post predsedu ÚVO sa uchádzali aj Helena Polónyi, Martin Hasay, Matej Sliška, Matúš Džuppa, Ingrid Šikulajová, Elena Sivová, Zita Táborská a Peter Kubovič. Dvaja poslední menovaní sa zúčastnili aj na prvom kole výberu.Ani jeden z kandidátov, ktorí sa vtedy predstavili na verejnom vypočutí, však nezískal potrebný počet hlasov členov vlády. Úrad vlády preto vyhlásil opätovnú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO s termínom do konca júla.