Za prerušením festivalu Rock am Ring bola obozretnosť polície

Nemecká polícia, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nürburg/Koblenz 6. júna (TASR) - Na možné teroristické ohrozenie účastníkov hudobného festivalu Rock am Ring, pre ktoré podujatie minulý piatok večer neočakávane prerušili, narazila nemecká polícia pri dopravnej kontrole.Ako vyplýva z dnešných informácií tlačovej agentúry DPA, ešte vo štvrtok 1. júna sa do hľadáčiku vyšetrovateľov dostali v Koblenzi dvaja muži sýrskeho pôvodu zo susednej spolkovej krajiny Hesensko. Krajinský rezort vnútra v Porýní-Falcku dnes potvrdil - bez uvedenia podrobností - podozrenie z ich napojenia na džihadisticko-salafistickú sieť v Hesensku. Prokuratúra v Koblenzi informovala, že pri domových prehliadkach bydlísk podozrivých sa našiel dôkazový materiál, ktorý teraz vyhodnocujú orgány činné v trestnom konaní.Ako v dnešnom vydaní uviedli regionálne noviny Rhein-Zeitung z Koblenzu, policajtov zaujali pri minulotýždňovej dopravnej kontrole náramky na rukách mužov umožňujúce neobmedzený prístup do festivalových priestorov. Ich mená sa navyše nenachádzali na zozname spolupracovníkov, ktoré organizátori odovzdali za účelom lustrácie bezpečnostným zložkám. Mužov vyslala ako výpomoc do dejiska festivalu subdodávateľská firma z Frankfurtu nad Mohanom. Popri nich polícia dočasne zadržala aj ďalšieho muža; vek všetkých sa pohyboval v rozmedzí od 21 do 37 rokov.Mienkotvorný denník Süddeutsche Zeitung v dnešnom vydaní napísal, že jeden z mužov kontrolovaných v Koblenzi sa dostal na slobodu iba 16. mája po tom, čo ho zadržali pre podozrenie z členstva v teroristickom zoskupení, čo sa však nepotvrdilo. Jeho brat-dvojča, ktorý bojoval v minulosti v Sýrii, je však naďalej za mrežami.V prípade oboch kontrolovaných mužov ide o nemeckých občanov sýrskeho pôvodu.Nemecké bezpečnostné zložky sa v piatok večer - ešte pred vyvrcholením programu festivalu - rozhodli nič neriskovať a vyzvali organizátorov, aby podujatie až do odvolania prerušili. Desaťtisíce nadšencov rockovej hudby potom pokojne a bez paniky opustili dejisko festivalu a vyčkali na sobotňajšie predpoludnie, keď organizátori po preverení potenciálnej hrozby rozhodli, že trojdňová hudobná prehliadka Rock am Ring môže bez obmedzení pokračovať.Ešte pred vyhlásením poplachu kvôli možnému teroristickému ohrozeniu organizátori v spolupráci s nemeckou políciou výrazne zvýšili bezpečnostné opatrenia sprevádzajúce tento najväčší hudobný festival v Nemecku.