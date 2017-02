Za prezentáciou súhlasu s výstavbou Pri kríži má byť manipulácia

Juraj Káčer Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. februára (TASR) – Ak niekto zo stretnutia primátora Bratislavy Iva Nesrovnala s obyvateľmi lokality Pri kríži vydedukoval, že títo dávajú súhlas s výstavbou náhradných nájomných bytov, ide o manipuláciu. Na dnešnom rokovaní miestneho zastupiteľstva to uviedol poslanec Dúbravky Marcel Burkert, priamy účastník piatkového (3. 2.) stretnutia.Burkert objasňoval situáciu na vyzvanie svojho poslaneckého kolegu z miestneho zastupiteľstva a zároveň bratislavského mestského poslanca Juraja Káčera (Otvorený klub).upozornil Káčer.Burkert, ktorý sa na stretnutí zúčastnil ako zástupca petície za park Pri kríži, ktorá odmieta výstavbu, deklaroval, že žiadny súhlas nepadol. Primátor podľa neho na stretnutí iba obhajoval argumenty za výstavbu a o alternatívnom riešení hovoriť nechcel. Navyše na stretnutie okrem petičiarov pozval aj odporcov petície, ktorí podľa Burkerta nepriamo s výstavbou súhlasili.zdôraznil Burkert.Káčer ako poslanec vyhlásil, že na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva (16. 2.) dá návrh na prelomenie primátorovho veta. Nesrovnal totiž odmietol podpísať uznesenie, ktoré malo zabrániť výstavbe. Poslanec je pripravený, že tentoraz to bude súboj o hlasy.naznačil Káčer nejednoznačné rokovanie.V tejto súvislosti vyzval i poslanca z miestneho i mestského zastupiteľstva Petra Hanulíka (Klub pre Bratislavu), aby získal pre hlasovanie za prelomenie primátorovho veta členov svojho poslaneckého klubu.uviedol. Hanulík mu na to odvetil, že členovia jeho klubu hlasovali už predtým tak, aby sa Pri kríži nestavalo.povedal Hanulík.Nesrovnal s Dúbravčanmi z lokality Pri kríži hovoril o zámere výstavby v piatok (3. 2.). Magistrát tvrdí, že obyvatelia prijali ideový návrh ako vcelku dobré riešenie, pričom predstavili svoje návrhy na zlepšenie. Primátor ich prijal a vie si predstaviť nájdenie kompromisu.TASR dnes Nesrovnal informoval, že nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým poslanci schválili zverenie dotknutých pozemkov Pri kríži do správy mestskej časti, ktorá ich nesmie previesť na tretie subjekty a zároveň nemôže dať súhlas stavebníkovi, aby na nich postavil náhradné byty. Primátor tvrdí, že toto uznesenie je protizákonné a znamenalo by finančné poškodenie Bratislavy.