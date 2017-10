Za prezidenta zvolili v Kirgizsku kandidáta vládnej strany Žeenbekova

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Biškek 15. októbra (TASR) - Prezidentské voľby v Kirgizsku dnes vyhral kandidát vládnucej strany Sooronbaj Žeenbekov. Vyplýva to z predbežných výsledkov, o ktorých informovali agentúry RIA-Novosti a Interfax.Podľa volebnej komisie Žeenbekov získal približne 55 percent hlasov. Po sčítaní hlasov z 95 percent volebných miestností skončil na druhom mieste ropný magnát a expremiér Ömürbek Babanov, ktorého strana Vlasť je v parlamente druhá najsilnejšia. Jeho stranu spája nacionalistická a propodnikateľská politika. Babanov získal približne 33 percent, uviedla agentúra DPA. Voľby prebehli podľa medzinárodných pozorovateľov bez vážnejších incidentov a volebná účasť bola okolo 50 percent.Víťazstvo Žeenbekova, ktorý bol tiež premiérom, by malo odstupujúcemu prezidentovi Almazbekovi Atambajevovi zaručiť zachovanie vplyvu na politickej scéne. Sociálnodemokratická strana, ku ktorej obaja patria, má v parlamente najviac poslancov a dominuje aj vo vláde.Šesťročné funkčné obdobie Atambajeva, zvoleného roku 2011, sa končí 1. decembra tohto roku. O znovuzvolenie sa uchádzať nemôže, pretože v súlade s ústavou jedna osoba môže vysoký vládny post zastávať len raz.Voľby v stredoázijskom Kirgizsku pútajú pozornosť z viacerých dôvodov: ide tam napr. o prvý pokus o demokratické voľby s použitím moderných technológií, ktoré majú podľa vedenia krajiny zaručiť transparentné a čestné odovzdanie moci.Záujem o voľby v Kirgizsku je aj pre to, že táto krajina prežila za posledných 12 rokov dve revolúcie, ktoré vyústili do pádu dvoch prezidentov: Askara Akajeva a Kurmanbeka Bakijeva. Rozbuškou pre oba prevraty boli práve voľby, ktoré boli voličmi označené za nespravodlivé.RIA Novosti v tejto súvislosti napísala, že Atambajev, poučený skúsenosťami svojich predchodcov, si práve preto dal za cieľ zabezpečiť pokojné odovzdanie moci a výmenu vládnucich elít.