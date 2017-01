Za problémy s mostom Ružín poslanci Trnka a Polaček kritizujú župu

Uzavretý poškodený most cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Opátka, okres Košice-okolie. Na snímke prechod cez most je len pre peších. Prístup na most je prehradený betónovými zátarasami. Autobusová doprava je zabezpečená z Košíc aj od Spišskej Novej Vsi. Opátka, 30. decembra 2016. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 4. januára (TASR) – Košický krajský poslanec Rastislav Trnka a košický mestský poslanec Jaroslav Polaček (obaja nezávislí) kritizujú spôsob riešenia problémov spojených s uzavretým cestným mostom cez vodnú nádrž Ružín zo strany Košického samosprávneho kraja (KSK). Otázne je podľa nich, ako mohlo dôjsť tak rýchlo k havarijnému stavu mosta a prečo sa už skôr nepripravovali alternatívy riešenia jeho uzatvorenia.Na dnešnej tlačovej konferencii Polaček konštatoval, že podľa správy zverejnenej KSK v roku 2014 žiaden z mostov v okrese Košice-okolie sa nenachádzal v havarijnom stupni 7, ani vo veľmi zlom stave v stupni 6.vyhlásil.Podľa Trnku už v čase, keď sa most nachádzal v zlom stave v rámci stupňa 5, mala byť vypracovaná projektová dokumentácia k rekonštrukcii, resp. výstavbe nového mosta s vypracovaním náhradnej trasy. Poslanec kritizuje aj to, že pri schvaľovaní rozpočtu KSK na rok 2017 dňa 5. decembra vedenie kraja nenavrhlo financie na projektovú dokumentáciu či rekonštrukciu mosta.Poslanci ďalej uviedli, že po porade s odborníkmi na vodohospodárske diela a cestnú infraštruktúru predkladajú alternatívy riešenia uzatvorenia mosta. K nim patrí čiastočné zníženie hladiny vodnej nádrže sna starú cestu, ktorá prechádzala cez zaplavenú obec Košické Hámre. Ďalšími návrhmi sú prenájom kompy, využitie ženijných mechanizmov slovenskej armády, ako aj výstavba a plná rekonštrukcia súčasnejmedzi obcou Opátka a Zlatníkom v najkritickejších úsekoch, ktoré sú v majetku mesta Košice.Predsedu KSK Zdenka Trebuľu (Smer-SD) opoziční poslanci vyzvali, aby informovalVedenie Úradu KSK a Správy ciest KSK dnes informovalo o prijatých opatreniach v súvislosti s decembrovým uzatvorením mosta. Riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát odmietol, že by kraj vo veci mosta niečo zanedbal alebo podcenil. Konštatoval, že most bol priebežne monitorovaný, v novembri 2015 ho zaradili do stupňa 5 – zlý stav s tým, že bol ešte vhodný pre premávku. V júli 2016 pre zhoršený stav došlo k obmedzeniu prejazdu pre motorové vozidlá nad 12,5 tony a zníženiu rýchlosti na 30 km/h. Mnohí nezodpovední vodiči nákladných áut s nákladom dreva aj cez 60 ton však zákaz nerešpektovali a naďalej dochádzalo k preťažovaniu mosta.povedal Bernát k nutnosti uzatvoriť most.Poslanci Polaček a Trnka dnes položili aj otázku, či dôvodom neváženia preťažených vozidiel prechádzajúcich cez most neboli "nepísané dohody" o vývoze dreva z okolitých lesov patriacich mestu Košice.konštatovali.Mestské lesy Košice v reakcii pre TASR uviedli, že odvoz drevnej hmoty dlhodobo zabezpečovali vlastnými a dodávateľskými autami odklonením odvozných trás cez Folkmár a Margecany, a na obchádzku mosta Ružín využívali lesné cesty. Spoločnosť podľa vyjadrenia logisticky usmerňovala dopravu dreva tak, aby cez daný most prechádzali len prázdne nákladné autá." konštatuje sa v stanovisku.Mesto Košice odmietlo tvrdenia o "nepísaných dohodách" ako absolútne nezmyselné.reagoval magistrát.