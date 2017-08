Za sedem mesiacov navštívilo Spišský hrad viac ako stotisíc ľudí

Na snímke Katedrála sv. Martina na Spišskej Kapitule, v pozadí je Spišský hrad. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Spišské Podhradie 15. augusta (TASR) – Za prvých sedem mesiacov tohto roka navštívilo Spišský hrad 117.938 turistov, teda o vyše 6000 viac ako vlani v rovnakom období.povedala Dáša Uharčeková Pavúková zo Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči, pod ktoré Spišský hrad patrí. Vlani na hrad, ktorého prevádzka nie je celoročná, zavítalo 209.110 návštevníkov.V priebehu letných mesiacov na Spišskom hrade pripravili viacero podujatí, do konca augusta je naplánovaný počas víkendov historický šerm či legenda o Spišskom hrade. Nedele sú vyhradené pre deti, ich súčasťou sú divadelné predstavenia a koncerty so začiatkom o 14.30 h. Každú prázdninovú sobotu sa môžu návštevníci zúčastniť nočných prehliadok, ktoré sú spojené so živými sochami. Nočné prehliadky sú doplnené o šermiarske vystúpenia alebo ohňovú šou. Začiatok je o 20.30 h.Spišský hrad je príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatkom 13. storočia. Už koncom 13. storočia mal takmer dnešnú rozlohu. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov, Anjouovcov, neskôr Zápoľským, Thurzovcom a Csákyovcom. V roku 1993 bol zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.