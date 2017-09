Za škody spôsobené zamestnávateľovi zodpovedá zamestnanec

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 14. septembra (TASR) - Zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi. Kým živnostníci a podnikatelia ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnancov do určitej miery chráni Zákonník práce. Podľa neho môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody iba do výšky štyroch mesačných platov."Práve pre ochranu v takýchto prípadoch je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Strata štyroch platov totiž môže znamenať vážnu finančnú záťaž pre rodinný rozpočet," hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA poisťovne.Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť najmä ľudia manuálne pracujúci vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami, a tí, ktorí prevzali služobné autá. Okrem základného rozsahu poistenia je totiž možné dojednať aj pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa."Ak máte zverené služobné auto, určite radím uzatvoriť si poistenie s krytím aj pre motorové vozidlo. Aj v prípade, že firma má auto havarijne poistené, spoluúčasť môže vymáhať od zamestnanca, ktorý škodu spôsobil. Niekedy môže ísť aj o niekoľko tisíc eur," radí Beata Lipšicová z UNIQA poisťovne.Avšak nie každú škodu poisťovňa preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí a finančné škody, akými sú sprenevera, pokuty či manká.